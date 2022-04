Urzędnicy konsulatu Ukrainy przyjechali do Świnoujścia

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

W od rana przed świnoujskim urzędem stoi tłum oczekujących na spotkanie z konsulem Ukrainy. Jednodniowa wizyta urzędników konsulatu ma ułatwić Ukraińcom mieszkającym w Świnoujściu m.in. pozyskanie czy odnowienie paszportu.

Wizyty urzędników są dużym ułatwieniem dla uchodźców - informuje nas Tomasz Kowalik, wolontariusz konsulatu honorowego Ukrainy. Dodaje, że zainteresowanie jest ogromne.



- Już na ten moment jest ok. 150 osób. Wiemy, że przyjedzie jeszcze grupa kilkudziesięciu z jednej z okolicznych gmin. Przewidujemy, że ponad 200 osób w jakiś sposób obsłużymy. Tak naprawdę wszyscy musieliby pojechać do Gdańska, który oddalony jest o ponad 300 kilometrów. Przyjazd tutaj dużo im ułatwi - mówi Kowalik.



Główne sprawy z jakimi zgłaszają się obywatele Ukrainy, to przedłużenie paszportu lub przypisanie do niego dziecka.



- Mieszkamy w Świnoujściu. To moja wnuczka, muszę jej i córce załatwić paszport. Nie ma paszportu, tylko akt urodzenia - mówi nam jedna z czekających w kolejce kobiet.



W środę konsul był w Szczecinie, a w piątek pojedzie do Koszalina. W Świnoujściu dostępny będzie do godziny 16.