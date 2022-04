Ogrzewanie w Kołobrzegu. "Przyszłość nie rysuje się różowo"

Fot. Urząd Miasta Kołobrzeg

Podwyżki cen ogrzewania czekają mieszkańców Kołobrzegu. Nową taryfę zapowiedziała miejska spółka obejmująca swoim zasięgiem większość budynków w mieście.

Średnio o 36 proc. więcej zapłacą odbiorcy ciepła dostarczanego przez Miejską Energetykę Cieplną w Kołobrzegu. Miejska spółka zapowiedziała właśnie podwyżki dla mieszkańców. Prezes spółki, Andrzej Olichwiruk wylicza, co złożyło się na podniesienie taryfy.



- Uprawnienia do emisji CO2, koszt gazu kupowanego przez MEC i cena energii elektrycznej to są elementy składające się na podwyżkę. Najbliższa przyszłość też nie rysuje się różowo, bo niektórzy sądzą, że podwyżka spowodowana jest wzrostem cen węgla. Nie! Kolejne podwyżki przed nami - zapowiada prezes Olichwiruk.



Jak dodaje prezes MEC, kolejnych podwyżek należy spodziewać się, gdy spółka wyczerpie zapasy posiadanego węgla.



Miejska Energetyka Cieplna obejmuje swoim zasięgiem 85 proc. budynków w Kołobrzegu, w tym największe spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.