To jeden z najstarszych doków w Gryfii. Zakład w ten sposób robi miejsce, aby postawić nowy, który buduje Stocznia Szczecińska Wulkan.

- Ten dok był wybudowany w 1940 roku w Hamburgu. Miał długość 156,5 metra. Nośność miał 10 tysięcy ton. Taki to był dok - mówi Amarendra Roy z Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia.



W miejscu, gdzie stał dok nr 1 trzeba będzie wybudować nowe nabrzeża i pirs.



- Ogłosiliśmy konkurs do sprzedaży. Było to ogłoszone 14 razy. Za 14. razem sprzedaliśmy go. Dziś rano był wyholowany ze stoczni. Klient jest z Warszawy - dodał.



Dok był nieużywany od 2020 roku. Prawdopodobnie trafi na złom. Konstrukcja była jeszcze nitowana - to technologia łączenia stali używana zanim wynaleziono spawanie.