Nadchodzą zmiany w Bike_S

Nowy system działa od początku marca, jednoślady można wypożyczać poprzez aplikację w telefonie. Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin] Nowy system działa od początku marca, jednoślady można wypożyczać poprzez aplikację w telefonie. Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Jakiekolwiek zmiany w szczecińskim rowerze miejskim - najwcześniej w czerwcu. Najprawdopodobniej będzie nowa stacja przy Kaskadzie, trwają też dyskusje nad wysokością opłaty za pozostawienie jednośladu poza strefą zwrotu.

Teraz wynosi ona 10 zł. - To za dużo - zwracają uwagę słuchacze Radia Szczecin.



- Proszę przejechać koło miejsca docelowego, np. koło Muzeum Przełomy, przejechać przez światła, zostawić rower, wrócić... Zajmuje to dużo czasu i po prostu zniechęca do korzystania z roweru - ocenił jeden z nich.



W marcu około 1000 wypożyczeń kończyło się poza strefą. Zaletą takiego rozwiązania jest porządek. Rowery nie są zostawiane tak jak hulajnogi - czyli wszędzie - mówił w naszej audycji "Czas Reakcji" rzecznik spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne, Wojciech Jachim.



- Mamy cennik, który powoduje, że jednak zdecydowana większość wypożyczeń kończy się w strefach zwrotu - podkreślił Jachim.



Rzecznik spółki dodał, że od maja więcej będzie ekip uzupełniających w rowery bardziej obciążonych stacje. Nowy system działa od początku marca, jednoślady można wypożyczać poprzez aplikację w telefonie.



System ma działać cały rok, opłata za wypożyczenie wynosi 6 groszy za minutę.