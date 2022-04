Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Miał dożywotni zakaz jeżdżenia autem, a mimo to przyjechał swoim samochodem i to do komendy policji w Sławnie.

56-letni mieszkaniec powiatu zgłosił się na przesłuchanie. Okazało się, że mężczyzna przyjechał własnym autem. Namierzyli go policjanci ze sławieńskiej drogówki. Sprawdzili i zatrzymali 56-latka.



Pojazd, którym przyjechał - trafił na policyjny parking. Wkrótce mężczyzna usłyszy zarzuty - grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.