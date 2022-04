Wystartował 56. "Kontrapunkt"

źródło: Kontrapunkt

Lalkowy, kameralny spektakl "Robot", zespołu "Unia Teatr Niemożliwy" z Warszawy w czwartek zainaugurował - choć jeszcze nie oficjalnie - 56. Przegląd Teatrów Małych Form "Kontrapunkt".

Spektakl zostanie powtórzony w piątek jeszcze dwukrotnie o godz. 17:00 i 21:30.



Widzowie, którzy go już widzieli byli zachwyceni: - To jest kwintesencja małej formy. To co tutaj zauważyliśmy, to kameralny, przepiękny spektakl, jeszcze tak fantastycznie wpisujący się w motto, które towarzyszy tegorocznemu festiwalowi pt. "Dobro". - Dzisiaj był pierwszy spektakl, jestem totalnie zaskoczona, nie wiedziałam, że będą kukiełki, lalki. To bardzo dobry początek.



Oficjalne otwarcie "Kontrapunktu" rusza w piątek o godz. 21:00 na Łące Kany. Będzie można wówczas zobaczyć dwa kolejne spektakle konkursowe pt. "Biblia: Próba" Teatru im. Wilama Horzycy z Toruniu, której pokaz ruszy o 18:30 na deskach Teatru Współczesnego oraz "Klub" Teatru Collegium Nobilium & TR Warszawa - także o 18:30 w Auli II Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.