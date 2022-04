Szefernaker: Zachodniopomorskie wypłaca fundusze najlepiej w Polsce

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zachodniopomorskie przykładem regionu, gdzie fundusze na pomoc uchodźcom są wypłacane bez najmniejszego problemu - mówił, na konferencji prasowej w Szczecinie, wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.

Jak dodawał, od piątku z budżetu centralnego samorządy otrzymały milion złotych - to wszystko na pomoc uchodźcom.



- Są miejsca w kraju, gdzie jeszcze nie jest to wypłacane na bieżąco i chciałbym zaapelować do wszystkich samorządowców: "Te wypłaty powinny iść na bieżąco". Na pewno z budżetu centralnego zapotrzebowanie na środki, które przedstawią samorządy będzie realizowane i jest realizowane na bieżąco - podkreślał Szefernaker.



Szefernaker ponaglał dziś samorządowców, aby wystąpili po środki dla polskich rodzin za udzielanie schronienia uchodźcom z Ukrainy.



Na Pomorzu Zachodnim ponad 71 mln złotych zostało wypłacone 135 jednostkom samorządu terytorialnego.



Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki wymieniał na co poszła ta pomoc: - Ta pomoc wypłacana jest na zakwaterowanie i wyżywienie, ale to też jednorazowe świadczenie - 300 zł. To jest także świadczenie rodzinne, to jest posiłek dla dzieci i młodzieży, bezpłatna pomoc psychologiczna, zakwaterowanie i wyżywienie, ale również ten niezwykle ważny proces, czyli nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy i zdjęcia dla osób występujących o ten numer PESEL.



W czwartek rząd ogłosił, że przedłuża rządową pomoc finansową dla Polaków za udzielanie schronienia Ukraińcom o kolejnych 60 dni.