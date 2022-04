Zagrali na Majdanie, dzisiaj zabrzmią w Radiu Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Piosenka, która stała się nieformalnym hymnem Majdanu i symbolem solidarności Polski z Ukrainą rozbrzmi w piątek w Radiu Szczecin.

"Podaj rękę Ukrainie" powstała w 2014r., gdy rozpoczęła się fala manifestacji i protestów w Ukrainie.



Protesty rozpoczęły się w listopadzie 2013 roku, po tym jak ówczesny prezydent Wiktor Janukowicz nie podpisał umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską.



Wtedy też Karol Kus, założyciel zespołu Taraka - w odruchu wsparcia - napisał utwór, który dzisiaj stał się jeszcze bardziej aktualny. W piątek o godz. 13:30 w studiu S1 artysta wykona go na naszej antenie.



Koncert jest częścią obchodów "Dnia Ziemi", zorganizowanych we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinie, w Radiu Szczecin.



- Jestem leśnikiem i muzykiem. To odruch solidarności czysto ludzki, dlatego że mnóstwo moich przyjaciół i muzyków, z którymi grywam - i grać będę - pochodzą z Ukrainy. Kiedy rozpoczęły się wydarzenia na Majdanie, uznałem więc, że trzeba opisać to słowami i muzyką - mówił Kus.



- To była wtedy wojna lokalna w Ukrainie, a teraz już doszła do Ukrainy centralnej, wschodniej i zachodniej - dodała Marta Malska, wokalistka zespołu Taraka.



Od napaści Rosji na Ukrainę, część muzyków zespołu wróciła do swojej ojczyzny, aby walczyć o wolność.



W połowie marca, lider zespołu poinformował o śmierci 28-letniego wiolonczelisty Dmitrija, który zginął pod Kijowem.