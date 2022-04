Międzynarodowy Dzień Ziemi w Radiu Szczecin [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Obchodzony na całym świecie Dzień Ziemi odbywa się pod hasłem "Inwestujmy w naszą planetę". Ma ono zachęcić do aktywnego udziału w ochronie środowiska poprzez działanie i inwestycje na rzecz klimatu i ekologii. Z tej okazji w studiu S1 gościmy przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.

Spotkanie, które prowadzi Małgorzata Frymus, dotyczy m.in. stanu lasów na terenie naszego województwa jak i ogólnych zagadnień poświęconych ekologii.



Naśladując przyrodę podejmujemy działania, które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, nie zmniejszając ilości drzew - mówi Andrzej Szelążek, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie



- Dajemy najlepszy materiał, którym jest drewno, aby służył społeczeństwu, robimy to w sposób zrównoważony, aby zachować trwałość przyrody i drewostanu - mówi Szelążek.



Idea obchodów Dnia Ziemi została zapoczątkowana w 1970 r. przez amerykańskiego senatora Gaylorda Nelsona.



Zdarzeniem, które przyczyniło się do zainicjowania tego święta, była katastrofa ekologiczna ze stycznia 1969 r., do której doszło u wybrzeża Stanów Zjednoczonych.

Według wstępnych szacunków, z uszkodzonej platformy wiertniczej wyciekło do oceanu kilkaset tysięcy galonów ropy, co doprowadziło do śmierci tysięcy ptaków, delfinów oraz innych morskich zwierząt, a także dewastacji środowiska na wiele lat.