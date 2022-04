Pościg za motocyklistą pod Kołobrzegiem

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Policyjny pościg za mężczyzną jadącym motocyklem w pod kołobrzeskim Gościnie. 30-latkowi nie udało się uciec przed drogówką, a teraz czekają go poważne problemy.

30-latek został zauważony przez patrol kołobrzeskiej drogówki w Gościnie. Pomimo sygnalizacji policjanta motocyklista nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. Funkcjonariusze ruszyli za nim w pościg, a pomimo kolejnego nawoływania do zatrzymania pojazdu 30-latek nadal nie reagował. Jego ucieczka skończyła się jednak w momencie, gdy wjechał w ślepą ulicę. Mężczyzna został zatrzymany.



Okazało się, że motocyklista uciekał przed policją, gdyż nie miał uprawnień do kierowania jednośladem, a sam pojazd nie był dopuszczony do ruchu. Policjanci ukarali 30-latka mandatem w wysokości 5 tysięcy złotych, ale na tym jego kłopoty się nie skończyły. Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej i ucieczkę grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności.