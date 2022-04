PiS apeluje o zmianę zagospodarowania przestrzennego w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

O zmianę planu dotyczącego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Szczecinie - apelują do prezydenta Piotra Krzystka, szczecińscy radni Prawa i Sprawiedliwości. Jak twierdzą najnowszy plan zagospodarowania miasta na na najbliższych kilka lat, zabetonuje miasto i będzie rajem deweloperów. - Jesteśmy drugim miastem w Polsce pod względem wzrostu cen mieszkań, ponieważ urzędnicy pozwalają na ich budowę w najbardziej prestiżowych lokalizacjach - podkreśla Marcin Pawlicki, szczeciński radny PiS.

- Zabudowane są najciekawsze z punktu deweloperskiego, czyli najlepiej marżowe kawałki na Gumieńcach, na Łasztowni, czy na Wojska Polskiego, w miejscu toru kartingowego. Wybudowane tam mieszkaniówki są najdroższymi mieszkaniami - mówi Pawlicki.



Mają być również zabudowane przez deweloperów miejsca rekreacji w Szczecinie - dodaje Krzysztof Romianowski, szczeciński radny PiS.



- Tor gokartowy, który funkcjonuje od dawna, które są historią naszego miasta, które wyszkoliły wielu znakomitych kierowców. Tam władze miasta planują zrobić centrum mieszkaniowe, deweloperskie, bo tak to trzeba nazwać - Romianowski.





Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości jest głosem mieszkańców Szczecina, którzy nie chcą, żeby pełne zieleni miasto nie zamienił na betonowe miasto prezydent Krzystek - przekonuje Agnieszka Kurzawa, szczecińska radna PiS.



- Szczecin zamienia się w miasto zabetonowane i można powiedzieć, że to studium uwarunkowań jest betonozą Szczecina - mówi Kurzawa.



Radni Prawa i Sprawiedliwości złożyli wniosek do prezydenta Piotra Krzystka oraz przewodniczącej rady miasta Renaty Łażewskiej wniosek o zmianę porządku obrad podczas sesji rady miasta o ponowne przedyskutowanie dotyczącej zmian zagospodarowania przestrzennego miasta.