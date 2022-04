Nasi zachodni sąsiedzi gotują dla Ukrainy w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Kucharze z Niemiec gotują dla uchodźców z Ukrainy. Nasi zachodni sąsiedzi przyjechali w piątek do Domu Ukraińskiego przy ul. Adama Mickiewicza w Szczecinie.

Przez cały weekend na ukraińskich przybyszów czekać będzie m.in. zupa owocowa, grochówka czy zupa węgierska, ale też słodycze dla dzieci.



Jeżeli mamy możliwość to pomagamy. Przynosi nam to wielką radość - mówi Martin jeden z niemieckich kucharzy.



- Przyjechałem tutaj z gorącą zupą, żeby uchodźcy chociaż na chwilę mogli zrobić sobie małą przerwę i trochę odpocząć. Nasz znajomy Ole, który na co dzień wspiera uchodźców w punkcie pomocy w Penkun tuż przy granicy z Polską, wpadł na pomysł, aby tu przyjechać i wesprzeć również ludzi w Szczecinie. Mamy nadzieję, że świat dzięki temu zmieni się chociaż trochę na lepsze - dodał Martin.



Każdy uchodźca może przyjść i zjeść ciepły posiłek - mówi Paweł, wolontariusz ze szczecińskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce.



- Mamy tutaj też wolontariuszy, którzy przyjechali z Niemiec i mają tu kuchnię polową. Mieli dużo zupy i chcieli podzielić się nią z uchodźcami. Każdy uchodźca ma możliwość przyjścia do naszego punktu i otrzymać ciepłe słowo oraz skosztować ciepłej zupy - uzupełnił Paweł.



Kuchnia polowa przy ul. Adama Mickiewicza 45 otwarta będzie do niedzieli.