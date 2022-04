Balkon z widokiem na... ścianę [ZDJĘCIA]

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Balkony z widokiem nie na morze, góry, jeziora czy łąki, a na ścianę. Taki blok wybudował przy ulicy Malczewskiego szczeciński TBS. Zdjęcie obiegło internet i zostało uznane za patodeweloperkę roku.

Mieszkańcy na początku przecierali oczy ze zdumienia - po czasie - jak mówią - przyzwyczaili się.



- Na początku jak dostaliśmy mieszkanie był stres, ale teraz już się przyzwyczailiśmy - Mamy tu po prostu ścianę. - Wszyscy na osiedlu wiemy, że jest to niezgodne z prawem. - Mam nadzieję, że jak najszybciej się stąd wyprowadzę - mówili mieszkańcy.



Tymczasem Grażyna Szotkowska, prezes szczecińskiego TBS-u przekonuje, że wszystko zostało przemyślane i wybudowane zgodnie z projektem.



- Według mnie jest to normalna, zgodna z przepisami standardowa budowa. Na etapie realizacji inwestycji można było oczywiście powiedzieć sobie, że tego nie robimy, ale dla mnie jest to dodatkowa wartość dodana do tego mieszkania, która nie ma żadnego wpływu na wysokość opłat związanych z tym mieszkaniem - zaznacza Szotkowska.



Wygląda to kontrowersyjnie, ale takie budowle powstają - mówi Marek Orłowski, ze Stowarzyszenia Architektów Polskich w Szczecinie.



- Rzeczywiście wygląda to trochę opresyjne, to nietypowe rozwiązanie. Jednak warunki mieszkania i naświetlenie samego pomieszczenia, które przy tym balkonie się znajduje, jest prawidłowe - podkreśla Orłowski.