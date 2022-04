Oszukują „na pracownika banku”

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

„Na pracownika banku” - to nowa metoda działania oszustów. Ich ofiarą padł mężczyzna z Kołobrzegu.

Oszuści dzwoniąc do swojej ofiary podają się za pracowników banku. Wskazują, że na koncie ich rozmówcy dochodzi do niepokojących operacji bankowych. Aby zapobiec rzekomej kradzieży pieniędzy polecają zainstalowanie specjalnej aplikacji lub oczekują podania danych dających dostęp do konta. W ten sposób przejmują środki finansowe lub zaciągają szybki kredyt.



Właśnie w ten sposób oszukany został mieszkaniec Kołobrzegu, który na skutek działania oszusta podającego się za konsultanta z banku stracił blisko 12 tysięcy złotych.

Policja apeluje o rozwagę i przypomina, że pracownicy banku nigdy telefonicznie nie oczekują podawania kodów do autoryzacji przelewów i nie polecają instalacji oprogramowania umożliwiającego zdalne ruchy na koncie.