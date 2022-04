Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Będą zmiany w organizacji ruchu na węźle Łękno, pierwsze już w sobotę - zapowiadają szczecińscy urzędnicy.

Niemal codziennie m.in. na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego, ul. Traugutta i ul. Majdańskiego tworzą się korki - informują nasi słuchacze.



- Jeżdżę codziennie i mnie "trafia" ten korek. Myślę, że budowlańcy tam kompletnie zawalili. Proponowałbym, tytułem eksperymentu, wyłączyć światła na skrzyżowaniu - mówił słuchacz.



Cały czas obserwujemy co tam się dzieje, na skrzyżowaniach są czujniki rejestrujące ruch - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" kierownik referatu ds. organizacji ruchu w szczecińskim magistracie Marcin Charęza.



- W sobotę światła zostaną przełączone na program żółty, migający, na skrzyżowaniu z ulicami: Zaleskiego, Wyspiańskiego, Moczyńskiego - bo te skrzyżowanie również oddziałuje nam na węzeł Łękno. W maju wraz z policją, zarządem dróg oraz projektantem, będziemy jeszcze raz to wszystko analizować - zaznaczył Charęza.



Marcin Charęza dodał, że pierwsze zmiany będą wprowadzone w czerwcu. Węzeł Łękno na szczecińskim Pogodnie oddano do użytku w styczniu.