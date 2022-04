Kolejny zachodniopomorski pałac wypięknieje

Pałac w Buku. Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Zabytkowy pałac w Buku będzie zmodernizowany - obiekt koło Przybiernowa pełni rolę m.in. biblioteki i ośrodka szkoleniowego.

Książnica Pomorska otrzyma na ten cel unijne wsparcie. Pieniądze przekaże Urząd Marszałkowski - to prawie milion siedemset tysięcy złotych. Całość ma kosztować ponad dwa miliony złotych.



Plan remontu zakłada wymianę dachu, odnowienie pomieszczeń magazynowych, częściową modernizację sieci elektrycznej oraz zakup schodołazu dla osób z niepełnosprawnościami. Prace mają ruszyć w lipcu i potrwają do jesieni przyszłego roku.



Późnorenesansowy pałac rodziny Flemingów w Buku w gminie Przybiernów należy do Książnicy Pomorskiej od 1990 roku. Położony jest w niezwykle atrakcyjnym turystycznie miejscu, na szlaku między Golczewem a Czarnogłowami, w otulinie Puszczy Goleniowskiej.



W obiekcie przechowywane są książki pochodzące z różnych przedwojennych bibliotek pomorskich. To zbiory liczące w sumie około 40 tys. woluminów, głównie w języku niemieckim, francuskim, angielskim i łacinie.



Do zabytkowego budynku przylega XIX-wieczny park, gdzie rosną dęby, lipy oraz buki.