Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Odbył się pierwszy publiczny pokaz iluminacji na budynku Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie.

Do specjalnie zaprojektowanego oświetlenia wykorzystano aż 16 tysięcy ledowych diod. Zaawansowany system komputerowy umożliwia nieograniczone tworzenie iluminacji pod względem doboru kolorów i jasności.



Na Wały Chrobrego i pod Trasę Zamkową przybyły tłumy mieszkańców.



- Bardzo dobry pomysł. - Będziemy przychodzić i powiemy znajomym. - Super inicjatywa. - Miłe zaskoczenie, to coś, co sprawi, że ludzie będą odwiedzali to miejsce - mówili mieszkańcy.



Od piątku pokazy iluminacji odbywać się będą codziennie, po zachodzie słońca, przez 2 godziny, aż do momentu otwarcia Morskiego Centrum Nauki.



Czas rozświetlania iluminacji na budynku MCN jest zsynchronizowany ze szczecińskimi dźwigozaurami.