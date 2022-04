Gry i zabawy z nagrodami oraz moc pozytywnej energii - tak jest w Galerii Kaskada w Szczecinie, gdzie nadajemy na żywo audycję Aktywna Sobota.

To ostatni dzwonek, żeby odwiedzić Kaskadę na poziomie -1, gdzie rozstawiliśmy scenę.Prezenterzy naszej rozgłośni rozdają vouchery o wysokości dwustu oraz pięciuset złotych na zakupy w galerii.- Usłyszałam rano w Radiu Szczecin informację o imprezie i przyszłam tu do was na dobry początek dnia. Powiem uczciwie, bardzo marzę o tym, żeby móc do państwa redakcji przyjść - mówiła jedna ze słuchaczek.Dzień Radiowy w Galerii Kaskada potrwa do godziny 15.