Żywa biblioteka po raz pierwszy w Szczecinie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Z okazji światowego dnia książki, biblioteka "Promedia" zaprasza na pierwszą tego typu akcję organizowaną w naszym mieście.

Podczas wydarzenia każdy uczestnik będzie mógł "wypożyczyć" człowieka i usłyszeć jego niezwykłą historię.



Wśród "żywych książek" znajdzie się m.in. projektantka graficzna z Kijowa, Amazonka czy trenerka judo z Odessy - mówi Katarzyna Krawczyk, kierownik biblioteki "Promedia".



- Jest to jedyna i niepowtarzalna możliwość, aby porozmawiać z osobami, których być może na co dzień nie spotykamy. W takim formacie "żywej biblioteki" te osoby nazywane są książkami. My natomiast możemy z nimi porozmawiać, więc jesteśmy wypożyczającymi.



Akcja w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej "Promedia", przy alei Wojska Polskiego 2, potrwa do godz. 17.