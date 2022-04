Poznaliśmy laureatów nagrody im. ks. Bolesława Domańskiego [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W tym roku statuetki trafiły do Jana Tarnowskiego - m.in. za wrażliwość na ludzką krzywdę oraz poszanowanie praworządności, Stanisława Pawełka - za wieloletnią prace na rzecz kultury chrześcijańskiej oraz Marcina Maślanki - za kształtowanie patriotycznych postaw wśród młodego pokolenia.

Gala wręczenia nagród odbyła się w studiu S1 Radia Szczecin.



O znaczeniu sobotniej uroczystości opowiedziała nam jedna z organizatorek - Natalia Dąbrowska z Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana". - Jest to nasza ogólnopolska inicjatywa. Od wielu, wielu lat staramy się pamiętać o patronie, o księdzu Domańskim, który poprzez swoją misję i działania był naszym promotorem. Nasze stowarzyszenie chciałoby wspomnieć jego działalność i jego myśli, aby jak najczęściej do nich wracać.



Ksiądz Bolesław Domański jednoczył Polaków w Niemczech, i tam też godnie reprezentował nasz naród.



To już 36. edycja nagrody księdza Bolesława Domańskiego, która przyznawana jest pod patronatem Stowarzyszenia Civitas Christiana.