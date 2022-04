Protest uchodźców pod Leroy Merlin. "Płacicie za zabijanie" [WIDEO, ZDJĘCIA]

10 uchodźców z Ukrainy zebrało się w sobotę przed sklepem, aby wyrazić swój sprzeciw wobec niewycofania się francuskiej sieci marketów z rosyjskiego rynku.

"Ta firma płaci za zabijanie ukraińskich dzieci" m.in. takie napisy widniały na transparentach protestujących.- Nie sponsorujemy wojny! Dla naszego państwa, dla Ukrainy to jest bardzo ważne, aby ludzie wiedzieli, że Leroy Merlin nie wycofuje się z Rosji i dalej finansuje tę wojnę - mówiła mieszkanka Ukrainy.- Pan nie poczuwa się, że robiąc w tym sklepie zakupy, wspiera to, co się dzieje na Ukrainie? - zapytał jednego z kupujących nasz reporter. - Myślę, że nie, w pierwszych trzech dnia przerzuciłem 12 tysięcy paczek, żeby wesprzeć Ukrainę. Czuję się w obowiązku ją wspierać, ale sądzę, że tego typu blokady nie do końca pomogą Ukrainie - tłumaczył szczecinianin.W sobotę nie tylko w Szczecinie, ale i w całej Polsce obywatele Ukrainy protestują także pod sklepami, takimi jak: Auchan czy Decathlon.Przypomnijmy, że Leroy Merlin nie tylko zostaje w Rosji, ale i zamierza tam zwiększyć dostawy w obliczu wycofania się konkurencji. Wielu konsumentów ostro krytykuje markę za ten krok i zapowiada bojkot.