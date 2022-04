Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pod szczecińskim Atrium Molo w Szczecinie trwa festiwal smaków. Na miejscu kucharze serwują m.in. greckie souvlaki, pierogi dim sum, meksykańską quesadilla czy amerykańskie burgery.

W sobotę przy food truckach spotkaliśmy tłumy szczecinian.



- Bardzo fajna sprawa, fajnie, że coś się dzieje, zawsze można spróbować czegoś nowego. Jestem pierwszy raz na takim zlocie. - Za każdym razem jak jest, to się zjawiamy. Na pewno wszystko jest bardzo dobre. - Ja nie jem mięsa, więc nie miałam aż tak dużo opcji do wyboru. Zjadłam makaron azjatycki. - Zjadłam burgera i zobaczymy czy będą jeszcze szaszłyki - mówili szczecinianie.



Zlot trwa przez cały weekend. W piątek i sobotę od godz. 11:00 do 21:00, a w niedzielę od 11:00 do 20:00.