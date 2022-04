Festyn z historią w roli głównej [ZDJĘCIA]

Na polanie przy cmentarzu w Starych Łysogórkach odbyła się prezentacja pojazdów i pokazy sprzętu wojskowego. To wszystko w ramach 77. rocznicy forsowania Odry.

Oprócz atrakcji militarnych, można było bezpłatnie odwiedzić Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego. Wśród uczestników największą atrakcją okazała się wojskowa amfibia z 1952 roku.- Amfibią jechało się lepiej niż zwykłym samochodem. Fajnie wiatr wiał we włosy. - Dowiedziałam się też kiedy było to forsowanie Odry, panowie tutaj wystawiali broń i dowiedziałam się skąd ona jest i jaką mają historię - mówili młodsi uczestnicy festynu.- Przyjechały grupy rekonstrukcyjne, zaprzyjaźnione z eksponatami z czasu drugiej wojny światowej. Mamy choćby unikatową bluzę polskiego lotnika, który latał w I Armii. Udało nam się pozyskać listy drugowojenne, będziemy starali się też odkryć historię np. dziadka, który walczył tutaj podczas forsowania Odry. Jest dużo zwiedzających, dopisała dzisiaj także nam sama pogoda. To jeszcze bardziej skłoniło turystów do uczczenia tego wydarzenia - mówił Michał Dworczyk, dyrektor Muzeum Pamiątek Pierwszej Armii Wojska Polskiego.77. lat temu - przez cztery dni - żołnierze polscy i rosyjscy forsowali Odrę w drodze na Berlin. W okolicach Gozdowic i Starych Łysogórek rozegrała się jedna z ostatnich wielkich bitew frontu wschodniego.