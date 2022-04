Wojskowe Centrum Rekrutacyjne ruszyło do akcji [ZDJĘCIA]

W pierwszym dniu działalności, Wojskowe Centrum Rekrutacyjne w Szczecinie aktywnie włączyło się w nabór do służby wojskowej, podczas obchodów 77. Rocznicy Forsowania Odry.

Wojskowe Centrum Rekrutacji zastąpiło Wojskowe Komendy Uzupełnień w ramach nowej ustawy o obronie Ojczyzny.- Forma, w jakiej można odbywać służbę wojskową, to już będzie zależeć od indywidualnych preferencji kandydata - zaznacza podpułkownik Maciej Zapolski. - Może to być służba w obronie terytorialnej, służba w wojskach operacyjnych, albo w różnego rodzaju uczelniach wojskowych i ośrodkach szkolenia.- W ostatnim czasie jest bardzo duże zainteresowanie, jeżeli chodzi o służbę wojskową - podkreśla Zbigniew Wiśniewski, który rekrutuje przyszłych żołnierzy do wojska. - Mamy dużo do zaproponowania dla tych młodych ludzi. Ja zajmuję się przede wszystkim Legią Akademicką. To jest przeszkolenie wojskowe dla studentów, miałem też tutaj dużo zapytań odnoście osób młodych, które chcą iść na studia.Docelowo polska armia ma liczyć 250 tysięcy żołnierzy, z czego 50 tysięcy będą stanowić Wojska Obrony Terytorialnej. Do wstąpienia do armii będą zachęcać rekruterzy. Kilkanaście dni temu, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powołał pełnomocnika ds. utworzenia Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.