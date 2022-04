Wielkanoc w szczecińskiej cerkwi św. Mikołaja [ZDJĘCIA]

W niedzielę Wielkanoc obchodzą wierni obrządków wschodnich.

Dla wyznawców prawosławia to czas tak samo ważny, jak dla katolików.W tym roku przed naszą cerkwią może zebrać się ponad dwa tysiące osób - mówi ks. Paweł Stefanowski, proboszcz prawosławnej parafii św. Mikołaja w Szczecinie.- Pascha jest fundamentem, ona jest ponad czasem. Dla nas ma ogromne znaczenie i czy to było rok, czy 10 lat temu, to jej znaczenie dla nas jest dokładnie takie same - Chrystus zmartwychwstał i to jest dla nas najważniejsze. W naszej cerkwi świętują nie tylko Ukraińcy, ale też Polacy, spora grupa Greków, Gruzini, Mołdawianie, Rumuni, Serbowie, Bułgarzy, czy Łemkowie. Ja sam jestem Łemkiem, także wszystkich serdecznie pozdrawiam i witam w naszym wspólnym domu, jakim jest cerkwia - dodaje ks. Stefanowski.Święta w obrządku wschodnim potrwają do wtorku.