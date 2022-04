Wielkanocne śniadanie dla ukraińskich uchodźców

Ponad siedem tysięcy ukraińskich uchodźców w całej Polsce weźmie w niedzielę udział w wielkanocnym śniadaniu przygotowanym przy współpracy Caritas i Polskiego Holdingu Hotelowego. Kilkuset z nich w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Ukraińcy, zarówno grekokatolicy, jak i prawosławni obchodzą Święto Zmartwychwstania Pańskiego według kalendarza juliańskiego.Śniadania wielkanocne w naszej archidiecezji odbędą się w czterech miastach i pięciu hotelach - mówi ks. Maciej Szmuc, dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.- W Szczecinie, Świnoujściu, Międzyzdrojach i Mrzeżynie. Łącznie około 600 osób spotka się przy wspólnym stole, aby świętować zmartwychwstanie Chrystusa, zgodnie z tradycjami przywiezionymi z Ukrainy - zaznacza ks. Szmuc.Świętujemy w tym roku szczególną Niedzielę Zmartywchwstania - dodaje ks. Maciej Szmuc.- Modlimy się o to, by to zmartwychwstanie, to zwycięstwo nad złem, śmiercią i wojną stało się udziałem nas wszystkich - podkreśla ks. Szmuc.W Szczecinie w południe, w Hotelu Rycerskim na wielkanocnym śniadaniu spotka się około stu osób.