"Dzień Dobra" po raz pierwszy w Polsce

Fot. Materiały prasowe Caritas

Koncert zespołu "Full of Grace", zwiedzanie Okna Życia, dmuchane wesołe miasteczko, kiermasz ciast, wyrobów artystycznych i oczywiście Msza Święta z Koronką do Bożego Miłosierdzia to najważniejsze punkty Dnia Dobra, który po raz pierwszy odbędzie się w całej Polsce, w tym także w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.





Siostra Iza Jasińska ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, kierownik placówki Wsparcia Dziennego "Święta Rodzina" i "Kubuś Puchatek" w Szczecinie, podkreśla, że jednym z najważniejszych punktów będzie też zwiedzanie od Okna Życia przy parafii św. Rodziny.



- Wolontariusze Fundacji Małych Stópek będą przewodnikami dla wszystkich, którzy udadzą się do Okna Życia - zaznacza siostra Iza Jasińska.



A tam będą mogli od środka zobaczyć, co się dzieje, kiedy ktoś zostawi dziecko w Oknie Życia. Dzień Dobra to także okazja, by dać coś od siebie.



- Chcemy przede wszystkim wspierać placówkę w Płoni, to jest dom samotnej matki, ale również miejsce schronienia naszych braci z Ukrainy, a szczególnie dzieci znajdujących się w placówkach wsparcia dziennego, które są u nas od 24 lutego z powodu wojny - podsumowała s. Jasińska.



Początek o 10. Szczegółowy program na

W niedzielę dwa bijące serca w Szczecinie to parafia św. Rodziny przy ul. Królowej Korony Polskiej oraz Jasne Błonia, gdzie odbędą się festyny.Siostra Iza Jasińska ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, kierownik placówki Wsparcia Dziennego "Święta Rodzina" i "Kubuś Puchatek" w Szczecinie, podkreśla, że jednym z najważniejszych punktów będzie też zwiedzanie od Okna Życia przy parafii św. Rodziny.- Wolontariusze Fundacji Małych Stópek będą przewodnikami dla wszystkich, którzy udadzą się do Okna Życia - zaznacza siostra Iza Jasińska.A tam będą mogli od środka zobaczyć, co się dzieje, kiedy ktoś zostawi dziecko w Oknie Życia. Dzień Dobra to także okazja, by dać coś od siebie.- Chcemy przede wszystkim wspierać placówkę w Płoni, to jest dom samotnej matki, ale również miejsce schronienia naszych braci z Ukrainy, a szczególnie dzieci znajdujących się w placówkach wsparcia dziennego, które są u nas od 24 lutego z powodu wojny - podsumowała s. Jasińska.Początek o 10. Szczegółowy program na radioszczecin.pl/religia