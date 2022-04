Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Uchodźcy z Ukrainy mogą składać wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12-tego do 35-tego miesiąca życia.

Formularz w języku ukraińskim jest już na Platformie Usług Elektronicznych ZUS - mówi Karol Jagielski, rzecznik zachodniopomorskiego ZUS.



- Do złożenia wniosku niezbędny jest polski numer PESEL rodzica dziecka, adres mailowy, polski numer telefonu, oraz polski rachunek bankowy. Środki wypłacane będą na rachunek polskiego banku, który zostanie wpisany we wniosku - dodaje Jagielski.



Rodzice mogą otrzymać nawet do 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach - po 500 zł przez dwa lata lub po 1000 zł przez rok, w zależności od wyboru rodzica.