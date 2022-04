Niedziela Miłosierdzia Bożego w Kościele Katolickim

Fot. pixabay.com / pixel2013 (CC0 domena publiczna)

W niedzielę w Kościele Katolickim Niedziela Miłosierdzia Bożego. To święto ustanowił papież Jan Paweł II w dniu kanonizacji siostry Faustyny Kowalskiej w 2000 roku.

Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.



Dla Caritas Niedziela Miłosierdzia jest świętem patronalnym - mówi ks. Maciej Szmuc, dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.



- Naszym zadaniem jest głosić miłosierdzie nie tylko słowem, ale przede wszystkim świadczyć czynem, bez względu na to, czy ktoś jest młody, stary, pochodzi z bliska czy z daleka. Nasza pomoc charytatywna inspirowana jest miłosierdziem i ewangelią. Chcemy docierać do każdego - zaznacza ks. Szmuc.



A liczba osób, które potrzebują pomocy ostatnio znacząco wzrosła.



- Osoby, które uciekły do Polski i potrzebują naszej pomocy liczymy już w milionach. Pomocy nie tylko tej materialnej, ale przede wszystkim serca, zrozumienia, rady, wsparcia, przyjaźni. Dajemy nie tylko dach nad głową czy posiłki, pomoc socjalną chętnie darowaną też przez państwo, ale właśnie tego miłosierdzia mówiącego: "jesteś tutaj mile widziany" - podkreśla ks. Szmuc.



Modlitwa i kult Bożego Miłosierdzia są znane na całym świecie. Siostra Faustyna w swoim „Dzienniczku”, który stał się zapisem jej duchowych przeżyć, a zarazem przesłaniem dla świata na temat Miłosierdzia Bożego pisała, że to Jezus chciał tego święta właśnie w Niedzielę po Zmartwychwstaniu.



Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).