Goście "Kawiarenki" komentują współpracę Hołowni z Krzystkiem

"Mało spektakularne połączenie, a zarazem próba przejęcia władzy w samorządach, gdzie od wielu lat rządziła Platforma Obywatelska." Tak goście "Kawiarenki Politycznej" w Radiu Szczecin komentowali polityczną współpracę Szymona Hołowni z Piotrem Krzystkiem.

- Cel jest taki, aby ludzie Hołowni trafili do szczecińskiej polityki. Choć Koalicja Samorządowa prezydenta Szczecina jest mało rozpoznawalną partią na ogólnopolskiej scenie politycznej - ocenia Przemysław Plecan, z TVP3 Szczecin.- Ogólnopolska Koalicja Samorządowa w skrócie OKS. Gdy wpiszemy sobie "OKS" w Google, to wśród kilkudziesięciu wyników wyszukiwania na pierwszym miejscu będzie Olsztyński Klub Sportowy, a nie... Ogólnopolska Koalicja Samorządowa, choć funkcjonuje już bez mała rok. Z takim graczem właśnie łączy się Szymon Hołownia, który jest krytykowany już przez byłych członków własnego ruchu w Szczecinie - dodaje Plecan.- Szymon Hołownia, wchodząc w politykę samorządową, mocno nadepnął na odcisk całej Koalicji Obywatelskiej - ocenia Łukasz Jankowski, z radia WNET. - Szymon Hołownia już nie tylko podbiera posłów, ale zaczyna wchodzić na poletko do tej pory zarezerwowane dla Platformy Obywatelskiej, czyli samorządy wielkich miast.Wybory samorządowe i parlamentarne planowane są na jesień 2023 roku.