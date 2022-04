Macron wygrywa drugą turę wyborów prezydenckich!

Urzędujący prezydent Francji Emmanuel Macron wygrał drugą turę wyborów prezydenckich.

Wstępne sondażowe wyniki wskazują, że kandydat popierany przez liberalną partię En Marche wyprzedził swoją rywalkę - liderkę partii Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen o 16 punktów procentowych. Emmanuel Macron będzie pełnił urząd prezydenta Francji do 2027 roku.Opublikowane tuż po zamknięciu lokali wyborczych sondażowe wyniki wskazują, że Emmanuel Macron zdobył mniej więcej 58 procent głosów. Na Marine Le Pen głosowało 42 procent wyborców.Tym samym Macron po raz drugi z rzędu pokonał kandydatkę narodowców w drugiej turze wyborów prezydenckich, choć tym razem zdobył o 8 procent głosów mniej niż w poprzednich wyborach w 2017 roku.Frekwencja wyborcza w dzisiejszym głosowaniu wyniosła mniej więcej 72 procent. Jest to drugi najgorszy wynik w historii bezpośrednich wyborów prezydenckich we Francji. Niższą frekwencję odnotowano tylko w 1969 roku.Zwycięstwo Emmanuela Macrona nie jest zaskoczeniem. Wszystkie sondaże przed ciszą wyborcza wskazywały, że szef państwa jest faworytem głosowania.Emmanuel Macron jest czwartym prezydentem w historii Piątej Republiki, któremu udało się wywalczyć reelekcję. Ostatni raz uczynił to prezydent Jacques Chirac w 2002 roku.W swoim programie szef państwa proponował podwyższenie wieku emerytalnego z 62 do 65 lat oraz reformę sądownictwa i szkolnictwa. Macron obiecał też budowę reaktorów nuklearnych i rozwój odnawialnych źródeł energii. W kwestiach międzynarodowych szef państwa opowiedział się za wzmocnieniem sojuszu z Niemcami i dalszym wspieraniem Ukrainy.