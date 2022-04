W poczekalni dworca PKP w Choszcznie stanęła samoobsługowa biblioteka. źródło: https://www.facebook.com/ChoszcznoPL/posts/419152123545694/Tadeusz Krawiec

To sposób na zabicie czasu w oczekiwaniu na pociąg - w poczekalni dworca PKP w Choszcznie stanęła samoobsługowa biblioteka.

To regał ze 150 książkami, które podróżni mogą zabrać, przeczytać, a potem odnieść lub dać komuś innemu do przeczytania.



Urzędnicy zachęcają również do przynoszenia własnych książek do biblioteki.



Biblioteczkę wykonał Zakład Aktywności Zawodowej "Szansa", a autorami pomysły są pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie i biura promocji w Urzędzie Miasta.