330 tysięcy złotych będzie kosztował pierwszy pumptrack w Stargardzie.

To specjalny tor dla rowerzystów, po którym można poruszać się bez pedałowania. To dzięki jego budowie - trasa zbudowana jest z wniesień i stromych zjazdów.



Swoje umiejętności mogą tam też szlifować użytkownicy hulajnóg, deskorolek, a także rolkarze. Całość zbudowana będzie z nawierzchni bitumicznej i oświetlona. Obok staną ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery. Prace potrwają do połowy roku.



Budowa pumptracku to zwycięski projekt Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego.