Śledztwo CBA może wstrząsnąć zachodniopomorską sceną polityczną

Marszałek powinien wyjaśnić radnym zachodniopomorskiego sejmiku co się dzieje w jego urzędzie - mówił w "Rozmowach pod krawatem" Rafał Niburski z klubu PiS, komentując informacje o nowym śledztwie CBA i przeszukaniach w mieszkaniach urzędników podejrzanych o korupcję.

Prawo i Sprawiedliwość w sejmiku jest w opozycji, rządzi Koalicja Obywatelska z radnymi PSL, SLD i Koalicji Samorządowej - radny PiS Rafał Niburski czeka na informacje od marszałka i CBA.- Czy to może wstrząsnąć zachodniopomorską sceną polityczną, to się okaże w przyszłości. Już nie takie rzeczy widziałem w polityce, nie takie zarzuty i osoby, które dostawały rykoszetem czy w tym uczestniczyły, wychodziły bez szwanku. Jeżeli wątek korupcyjny okaże się prawdziwy, jeżeli w Urzędzie Marszałkowskim trwał proceder korupcji, to niewątpliwe jest to, że powinni oni ponieść konsekwencje na gruncie karnym. Jakie konsekwencje poniesie marszałek Geblewicz na gruncie politycznym, to się okaże - mówił Niburski.Wcześniej, od 2013 roku, trwało śledztwo w aferze melioracyjnej. Tu na razie zapadło dziewięć wyroków, kilkanaście osób przyznało się do winy, a na ławie oskarżonych siedzi między innymi senator Platformy Obywatelskiej Stanisław Gawłowski.