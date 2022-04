Poświąteczna pomoc dla bezdomnych w szczecińskim PCK [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Ponad 50 paczek z żywnością trafi do beneficjentów Punkty Pomocy Socjalnej PCK w Szczecinie, z którego osoby bez miejsca zamieszkania mogą korzystać przez cały rok.

Tygodniowo do Punktu przychodzi około 40 bezdomnych.



- Są to osoby z którymi współpracujemy, które wspieramy na co dzień. Również w utrzymaniu higieny osobistej, ale też i w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb życiowych, chociażby żywienia. Osoby po skorzystaniu z kąpieli przychodzą tutaj żeby się osuszyć, odczekać i odsapnąć. Otrzymają też niespodziankę w postaci paczki żywnościowej - mówi Joanna Łaskarzewska, dyrektor PCK w Szczecinie.



- Dziękuję bardzo. Przyda się. Czekolada zbożowa, bułki, ciastka - mówi pan Marian.



Nadwyżka produktów niemożliwych do wykorzystania przez osoby bezdomne, takich jak olej czy mąka, trafi do uchodźców.



Punkt Pomocy Socjalnej PCK funkcjonuje m.in. dzięki współpracy ze szczecińskim Urzędem Miasta.