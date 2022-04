ДЕ І КОЛИ НА МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ У ЩЕЦИНІ? Poradnik dla Ukraińców

Szpital Wojewódzki w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Poradnik medyczny dla uchodźców z Ukrainy przygotował Szpital Wojewódzki w Szczecinie.

To kilkustronicowy dokument w języku ukraińskim, w którym znajdują się najpotrzebniejsze informacje dotyczące tego, jak zgłosić się po pomoc medyczną.



To spis placówek medycznych, które udzielają pomocy w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Podpowiada m.in. gdzie i w jakich wypadkach zgłaszać się do lekarza podstawowej opieki medycznej, kto udziela pomocy w święta i weekendy.



Znajduje się w nim również spis Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, a także kontakt m.in. do pogotowia stomatologicznego. Są w nim również informacje, gdzie można zrobić test na obecność wirusa HIV czy koronawirusa. Podane są numery telefonu, internetowe i adresy.



Poradnik został opublikowany w internecie.