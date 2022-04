Kilkadziesiąt milionów złotych na drogi w regionie [ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

13 samorządów naszego regionu otrzymało w poniedziałek dotację na budowę i remont 14 dróg lokalnych.

Pieniądze, od kilkuset tysięcy aż do prawie 5 milionów złotych, pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.



- W tym roku województwo zachodniopomorskie otrzymało na ten cel w sumie nieco ponad 100 milionów złotych - mówi wojewoda Zbigniew Bogucki. - Dzisiaj podpisujemy część z tych umów, czyli z tych ponad 100 milionów złotych. Wartość tych 14 inwestycji to ponad 41 milionów złotych. Głównie są w zachodniej części województwa. Myślę, że w najbliższych dniach będzie jeszcze podpisanie dla samorządowców również z części nazwijmy to koszalińsko-kołobrzeskiej, a więc części wschodniej.



Jednym z samorządów, który otrzymał dziś wsparcie finansowe, jest Powiat Policki. Dla starosty Andrzeja Bednarka przekazane dziś kilka milionów złotych na przebudowę drogi w Bezrzeczu, to spora kwota.



- Dzisiaj spotykamy się, żeby podpisać umowę z panem wojewodą na 4,5 mln złotych, ale nie należy zapominać o tym, że 8,5 mln zł dokładnie na ten sam cel, a więc na drogę w Bezrzeczu mamy z Polskiego Ładu, a więc można by powiedzieć kompletując, że cała inwestycja powstanie ze środków rządowych - zwrócił uwagę Bednarek.



Najwięcej, bo ponad 7 milionów złotych, otrzymał w poniedziałek Powiat Gryficki. Pieniądze zostaną przeznaczone na przebudowę dróg między innymi w Pogorzelicy, Prusinowie i Konarzewie.