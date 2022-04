Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Kolejne utrudnienia dla kierowców pojawiły się w poniedziałek na ulicy Piotra Skargi w Szczecinie. Na wysokości Pomnika Czynu Polaków rozpoczęła się wymiana sieci wodociągowej.

Zajęty został jeden pas jezdni i ruch pojazdów w tej części miasta odbywa się wahadłowo - mówi Tomasz Makowski z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.



- Nasz podwykonawca przystępuje do wymiany starej, zdegradowanej i mocno awaryjnej sieci wodociągowej. To jest około 900 m.b. sieci, od 80 do 200 mm, plus 600 metrów przyłączy. Prace będą prowadzone po tej stronie, gdzie jest pomnik, na bardzo długim odcinku i przez długi czas - mówi Makowski.



Prace Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na ulicy Piotra Skargi potrwają aż do jesieni tego roku.