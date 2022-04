Biało-czerwona od morza aż po góry. Specjalna akcja na Dzień Flagi

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Stowarzyszenie Miłośników Latarń Morskich w Świnoujściu w tym roku obchody Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej organizuje z rozmachem. Olbrzymia flaga zawiśnie nie tylko na świnoujskiej Latarni Morskiej, ale też w polskich górach. Teraz organizatorzy szukają chętnych do jej złożenia.

Flaga Polski o powierzchni 500 metrów kwadratowych już 2 maja zawiśnie na latarni morskiej w Świnoujściu. - W tym samym czasie, tyle, że w górach, powiewać będzie jej siostra - mówi Piotr Piwowarczyk z Fortu Gerharda, współorganizator przedsięwzięcia. - Polska zaczyna się w górach, kończy nad morzem, albo zaczyna nad morzem, a kończy w górach. Największa flaga w górach, to też jest nasza inicjatywa, flaga świnoujska załopocze w Forcie Spitzberg na pograniczu Gór Bystrzyckich i Sowich.



Piwowarczyk dodaje, że teraz trwają ostatnie przygotowania do "wielkiego dnia". - Tradycyjnie dzięki pomocy alpinistów, którzy flagę zawsze 2 maja o 12 podnoszą na najpiękniejszy maszt, jakim jest latarnia morska. Są oczywiście też uczniowie liceum i szkoły podstawowej. Na udziale tej młodzieży zawsze nam najbardziej zależy. To chyba najpiękniejsza lekcja patriotyzmu - powiedział Piwowarczyk.



Flaga, która zawiśnie w Świnoujściu, będzie miała 18 m szerokości i 30 m długości.