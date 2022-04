Ukłon w stronę Ukraińców w szczecińskich biletomatach?

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego rozważa dodanie języka ukraińskiego w szczecińskich biletomatach.

W tej chwili urządzenia mają informację po rosyjsku, to należałoby zmienić - uważają słuchacze naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji". - Czy nie można dodać pięknej ukraińskiej flagi? To nie jest wiele przeprogramować.



Dodanie ukraińskiego nie musiałoby się wiązać z usunięciem rosyjskiego - mówiła rzeczniczka Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie Hanna Pieczyńska. - Rozważamy opcje technicznie i szukamy środków w budżecie, żeby ewentualnie to zrobić. Oczywiście teoretycznie można by usunąć język rosyjski z tych biletomatów, ale przypominam, że w języku rosyjskim mówi duża część naszych wschodnich sąsiadów z różnych krajów.



Hanna Pieczyńska dodaje, że obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę polsko-ukraińską po 24 lutego, zgodnie z decyzją Rady Miasta do 30 września mogą korzystać ze szczecińskiej komunikacji za darmo.