Więcej wraca na Ukrainę, niż przyjeżdża do Polski

źródło: Twitter/ Straż Graniczna

Średnio 12 tysięcy osób w ciągu doby wyjeżdża z Polski na Ukrainę. To o dwa tysiące więcej w stosunku do Ukraińców, którzy wjeżdżają do Polski.

Straż Graniczna od ponad tygodnia obserwuje intensywny ruch na południowo-wschodnich granicach Polski i rosnący odsetek Ukraińców wracających do kraju.



Zdaniem rzeczniczki Komendy Głównej Straży Granicznej porucznik Anny Michalskiej część osób zostaje na dobre, część jedzie tylko na kilka dni.



Część kobiet jedzie odwiedzić walczących ojców i mężów.



W sumie, od początku wojny, do kraju wróciło 750 tys. obywateli Ukrainy.