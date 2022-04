Nowy dok nr 8 z pozwoleniem na budowę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Pozwolenie na budowę infrastruktury dla nowego doku, który ma stanąć w Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia, podpisał we wtorek wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Dok numer 8 - bo taką będzie miał nazwę - stanie w miejscu wycofanego z eksploatacji doku nr 1. To największa inwestycja na Bałtyku - mówił Krzysztof Zaremba, prezes Gryfii.



- Ta inwestycja, poza budową nowego pirsu, będzie obejmowała nową głębię dokową, w którym ten dok będzie pracował i w którym się będzie zanurzał. Także elementy mocujące i cumujące ten dok oraz pirs, czyli nowa część nabrzeża, która ten dok będzie mogła utrzymać - mówił Zaremba.



Odbudowa gospodarki morskiej jest naszym celem - mówił wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.



- Trzeba pamiętać, że dla Szczecina przemysł stoczniowy, portowy, jest niezwykle istotny. Cała gospodarka morska dla miasta to jest rzecz bardzo ważna. Nie możemy o tym zapominać. To nie jest tak, że buduje się tu łatwo, że można odbudowywać zgliszcza w ciągu bardzo krótkiego czasu. Ale robimy to. Będziemy starać się to robić - mówił Bogucki.



Pozwolenie na budowę podpisano w miejscu, gdzie zacumuje nowy dok Gryfi. Przetarg na wykonawcę robót jest już ogłoszony. Zainteresowane inwestycją są cztery firmy.