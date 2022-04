Żłobki w Szczecinie jeszcze drożej

Szczecin podwyższa opłaty za żłobki, bo... rząd daje na to pieniądze - tak zmianę stawki - wyjaśniali na sesji - radni koalicji rządzącej miastem z Koalicji Obywatelskiej i radnych Piotra Krzystka z Koalicji Samorządowej. Przeciw była opozycja z PiS.

Zdaniem radnych KO, "mówienie o podwyżce jest oburzające", bo - jak się okazało - chodzi o to, aby ostatecznie więcej pieniędzy z Warszawy znalazło się w budżecie Szczecina. Mówił też o tym prezydent Piotr Krzystek.- Nasz projekt uchwały nie wynika z niczego innego, jak tylko z próby zoptymalizowania środków, które możemy otrzymać z budżetu państwa, na funkcjonowanie tego typu placówek. Jak pani dyrektor tutaj na początku powiedziała, ten pobyt dziecka kosztuje grubo ponad 1000 zł każdego miesiąca. Jeżeli polski system, Polskie Państwo przewiduje taką możliwość dopłaty w tej kwocie 400 zł, to my to chcemy wykorzystać - podkreślał Krzystek.Opłata za żłobek w Szczecinie wzrosła więc do 400 złotych - tyle, ile wynosi rządowe dofinansowanie dla rodziców, którzy nie otrzymują już rodzinnego kapitału opiekuńczego.Natomiast ci, którzy wspomniany kapitał dostają, według KO i radnych Piotra Krzystka z klubu KS, powinni przeznaczyć jego część właśnie na opłatę za żłobek.