"Obchodzenie 26 kwietnia jest nawiązywaniem do komunistycznej propagandy"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To nie jest data, którą powinniśmy obchodzić - tak wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki odpowiedział na pytanie o świętowanie 26 kwietnia.

Przypomnijmy, że w Polsce Ludowej komunistyczne władze obchodziły ten dzień, jako datę tzw. wyzwolenia Szczecina.



- Obchodzenie 26 kwietnia jest takim bezpośrednim nawiązywaniem do komunistycznej propagandy, PRL-owskiej. Nie zapominajmy o tym. Nie tak dawno władze miasta składały kwiaty pod sowieckimi pomnikami. Kiedy o tym głośno mówiłem, że to jest nieporozumienie, jakaś aberracja, podnoszono, że to jest szczecińska tradycja. Jak rozumiem, wraz z wojną na Ukrainie tradycja się zakończyła i tak samo powinno zakończyć się obchodzenie jakiś quasi świąt - mówił wojewoda zachodniopomorski.



Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki dodał że powinniśmy chylić czoła nad mogiłami zwykłych żołnierzy, a nie obchodzić komunistyczne święta.



Przypomnijmy, że przez kilkadziesiąt lat po 1989 roku władze miasta Szczecina 26 kwietnia organizowały uroczyste obchody i składały wieńce pod pomnikiem Braterstwa Broni na Cmentarzu Centralnym, gdzie leżą żołnierze sowieccy.