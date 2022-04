Marszałek Geblewicz skarży się na działania CBA. Służby odpowiadają

W związku ze śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie - marszałek Olgierd Geblewicz skarży się na sposoby pracy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

"Zdziwienie budzi tryb postępowania służb" - pisze w oświadczeniu marszałek. Jego zdaniem dokumenty urzędowe można wysyłać pocztą do CBA, tymczasem funkcjonariusze przychodzą do Urzędu Marszałkowskiego.Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn odpowiada, że to jest śledztwo korupcyjne, a nie kontrola.- To śledztwo jest prowadzone zgodnie z przepisami, prawem i praktyką. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego maja prawo wejść i zażądać wydania dowodów, które są potrzebne w śledztwie - mówi Żaryn.Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych wyjaśnia marszałkowi Olgierdowi Geblewiczowi, że śledztwa nie można prowadzić za pośrednictwem poczty.- Przypomnę, że te działania związane są ze śledztwem prowadzonym wspólnie przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie. Dotyczy przestępstw korupcyjnych, oszustw i zakłócania przetargów publicznych, które miało mieć miejsce w Zachodniopomorskim Urzędzie Marszałkowskim i instytucjach powiązanych - mówi Stanisław Żaryn.Według Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, w Zachodniopomorskim Urzędzie Marszałkowskim ustawiono kilka przetargów, a w procederze brało udział kilkanaście osób.