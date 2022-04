Zmiany w parkowaniu przed Urzędem Miasta w Świnoujściu

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Od początku maja, zmotoryzowani Świnoujścianie przez godzinę będą mieli darmowy postój przed Urzędem Miasta. Do tej pory, za pojazd na parkingu, trzeba było płacić już po 30 minutach.

Parking na placu Mickiewicza przed magistratem Świnoujścia był pierwszym miejscem, które objęte zostało SPP w mieście. Za postój na nim kierowcy płacą od czerwca ubiegłego roku. Do tej pory darmowe było jedynie 30 minut parkowania.



Zmieni się to od 1 maja - informuje Jarosław Jaz, rzecznik prezydenta Świnoujścia.



- Dotąd testowaliśmy różnego rodzaju rozwiązania i w Strefie Płatnego Parkowania i tutaj przed urzędem. Opcja półgodzinna obowiązywała przez dłuższy czas, jednak spotykała się z takimi, a nie innymi reakcjami. Słuchaliśmy głosu mieszkańców, że być może jest to trochę za krótko i może warto zastanowić się nad tym, aby ten czas wydłużyć. Mieszkańcy, którzy załatwiają wszelkie formalności w urzędzie, od pierwszych dni maja będą mogli swój samochód zostawić bezpłatnie na godzinę, nie martwić się i nie spieszyć w załatwianiu urzędowych formalności - dodał Jaz.



To nie jedyne udogodnienia. Od początku maja mieszkańcy, którzy posiadają Kartę Wyspiarza, będą mieli zapewnioną bezpłatną godziną postoju na terenie całego miasta.