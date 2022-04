Szkoła w Golczewie z odnowionymi salami gimnastycznymi [ZDJĘCIA]

Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin] Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin] Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin] Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin]

Dwie całkowicie przebudowane sale gimnastyczne oddano we wtorek do użytku w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie. Ich modernizacja była możliwa dzięki dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

To prawie milion złotych - przyznaje Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.



- Jestem przekonany, że to jest jeden z najlepiej wydanych milionów. Byłem tutaj jesienią zeszłego roku i widziałem jak ten obiekt wyglądał. Przez ponad 20 lat żadnych remontów, brzydki zapach i widok. Dzieci nie bardzo chciały tutaj ćwiczyć, a teraz mamy nowoczesną salę sportową, mniejszą salę, czy świetnie wyposażone szatnie - mówi Bogucki.



Dzięki przebudowie uczniowie mogą w profesjonalny sposób uprawiać tutaj co najmniej cztery dyscypliny sportowe - przyznaje Monika Kiełbasa, dyrektor szkoły.



- Kolorystyka jest piorunująca. Sami panowie od WF-u przyłożyli do tego rękę. Plątanina linii, które wyznaczają różne boiska na przykład do piłki siatkowej czy ręcznej. Wiem, że są tu też wyznaczone boiska do badmintona i koszykówki. Można się bawić i korzystać - podkreślała dyrektor placówki.



Całkowity koszt przebudowy obu sal gimnastycznych to prawie milion sto tysięcy złotych.