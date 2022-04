"Nasi kontrolerzy lotów nie strajkują" - podkreśla i uspokaja podróżnych rzecznik Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów, Krzysztof Domagalski.

Oznacza to, że ruch powietrzny ze szczecińskiego lotniska do Krakowa, Bergen czy Londynu nie zostanie zakłócony.Trudno jednak przewidzieć czego mogą spodziewać się podróżni, którzy będą chcieli wyruszyć samolotem do Warszawy, gdyż to właśnie tam trwa spór kontrolerów lotów z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej.Strajk spowodowany jest obniżeniem wynagrodzeń i pogorszeniem warunków pracy kontrolerów. Przypomnijmy, że ze Szczecina do Warszawy, niemal codziennie odbywa się przynajmniej jeden lot pasażerski.Ostateczne rozstrzygnięcia sporu kontrolerów i PAŻP-u zapadną w sobotę.