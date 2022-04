Pogoń Szczecin wyposaża Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Piłkarze klubowej Akademii mają już nową siłownie. To milowy skok w szkoleniu, w Szczecinie powstaje zaplecze na europejskim poziomie - mówią trenerzy Portowców. A to oznacza, że nie trzeba już będzie korzystać z obiektów w mieście, bo cały cykl treningowy można przejść na Twardowskiego.

W Centrum, które znajduje się między stadionem, a boiskami treningowymi będą też m.in. pomieszczenia do potrzebne do odpraw taktycznych, pracownie do fizjoterapii, sale odnowy biologicznej i sale do sztuk walki, gdzie zajęcia z piłkarzami będą prowadzić też trenerzy boksu - mówi trener od przygotowania fizycznego w akademii Pogoni Przemysław Franczak.



- Kiedyś ogólną sprawność robiło się na podwórkach, obecnie cyfryzacja wiemy jak wygląda, więc sporty walki służą nam jako ćwiczenia ogólnorozwojowe - mówi Franczak.



Trener Miłosz Stępiński szkolił się w kilku zagranicznych klubach m.in. w Liverpoolu, teraz śmiało stwierdza:



- Fantastyczne miejsce, na które Szczecin i młodzież szczecińska przez długi czas czekała. Obiekt jest na skalę międzynarodową. Pozostaje nam tylko czekać na efekty szkolenia - mówi Stępiński.



Budynek dla akademii Pogoni Szczecin powstał za 30 milionów złotych rządowego dofinansowania - przypomina poseł PiS Artur Szałabawka.



- Wielka radość, że te środki zostały przeznaczone w dobrym celu - mówi Szałabawka.



Dodajmy, że w Akademii Pogoni Szczecin trenuje 350 piłkarzy - dzieci i młodzież.