Zdjęcia: Kamila Kozioł [Radio Szczecin], montaż: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Pożar budynku magazynowego przy ul. Tartacznej w Goleniowe został opanowany - przekazała straż pożarna. Obecnie trwa dogaszanie, które prawdopodobnie potrwa do rana.

Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 22. Na miejscu pracowało 12 zastępów straży pożarnej. W budynku znajdowało się 11 osób. Wszystkie zostały bezpiecznie ewakuowane.



Na ten moment nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia.



Ruch pociągów na wysokości Goleniowa jest już odblokowany. Na czas akcji gaśniczej został wstrzymany, ponieważ linie pożarnicze prowadzone były przez pobliskie tory kolejowe.



Jak wstępnie informują służby, spaleniu uległo około 1200 metrów kwadratowych obiektu.



W budynku magazynowano odpady po rozpuszczalnikach, farbach i innych środkach chemicznych, dlatego okoliczni mieszkańcy proszeni są o zamykanie okien.